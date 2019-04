V základních školách začínají zápisy budoucích prvňáků

Základní školy dnes začínají zapisovat děti, které v září nastoupí do prvních tříd. K zápisům by podle odhadů ministerstva školství mělo přijít kolem 137.000 dětí. Počet zapisovaných by se tak oproti loňsku mohl snížit o 8100. Nejpozdější termín zápisů je 30. dubna. O přesném datu na jednotlivých školách rozhodují jejich ředitelé. K zápisu musí letos přijít všechny děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. Podobně jako v minulých letech jich pravděpodobně kolem pětiny přinese žádost o odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i potomka, který by do školy nastoupil v pěti letech. Podle odhadů ministerstva by tak k zápisům mohlo přijít přibližně 110.500 šestiletých, 1000 pětiletých a asi 25.500 sedmiletých a starších dětí.

Rodiče mohou pro svou ratolest vybrat kteroukoli školu. Povinnost přijmout dítě má ale pouze spádová škola, která se nachází v místě trvalého bydliště žáka. Pokud by se stalo, že škola nebude mít dost míst ani pro děti ze spádové oblasti, rozhodne o přijatých v losování.