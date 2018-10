V ústavech loni skončilo 1490 dětí, jimž nebyly ani tři roky

Do dětských domovů pro malé děti se loni dostalo 1490 chlapců a děvčat, kterým nebyly ještě ani tři roky. Bylo jich o sedm desítek méně než v předchozím roce. Takzvaných kojeneckých ústavů fungovalo loni v zemi 27. Zatím je zrušil jen Zlínský kraj. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Zástupci organizací na podporu rodinné péče umisťování malých dětí do ústavů kritizují. Poukazují na to, že pobyt v ústavních zařízeních nepříznivě ovlivňuje vývoj dětí. Podle asociace Dítě a rodina je Česko v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné děti do tří let do ústavů dávat.