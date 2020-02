V USA zemřel český hudebník Ivan Král, hrál se Smithovou i Bowiem

Ve Spojených státech zemřel český hudebník Ivan Král, bylo mu 71 let. Uznávaný baskytarista a kytarista hrál s hvězdami jako Iggy Pop, Patti Smithová, David Bowie či s kapelou Blondie. V 60. letech minulého století emigroval do USA, v 90. letech se začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem. Vydal zde několik sólových alb a produkoval desky kapely Lucie nebo zpěvačky Anety Langerové. Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.

Král ve Spojených státech žil od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 70. letech zažil v New Yorku dobu, kdy se zde rodil punk a garážová hudba. V 80. letech složil hudbu pro několik filmů, například Subway Riders a Bistro. V poslední době žil v Michiganu. Z Králových sólových alb vydaných po sametové revoluci v Česku mělo zřejmě největší úspěch to první, Nostalgia z roku 1995 s hitem Winner Takes All. Loni před koncem roku vyšla kniha Neuvěřitelný Ivan Král, kterou spolu s ním napsal hudební novinář Honza Vedral. Hudebník Ivan Král podle své partnerky Cindy Hudsonové podlehl rakovině. Jak uvedla, nejnovější Královo české album Smile má vyjít 28. února tohoto roku. Letos má také vyjít Králův životopis v angličtině pod titulem Bloc,Shock,Rock.