V USA začaly testy léku na koronavirus, který vyvíjel i Čech

V americkém státě Nebraska začaly klinické testy léku remdesivir, který by mohl pomoci lidem nakaženým novým typem koronaviru. S odkazem na vyjádření místních zdravotnických úřadů o tom informovala agentura AP. Lék před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, v jehož čele stojí Čech Tomáš Cihlář. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích světa. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Prvním účastníkem testu v USA je nakažený Američan ve fakultní nemocnici univerzity v Nebrasce, který byl nedávno evakuován z výletní lodi Diamond Princess.