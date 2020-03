V USA uvízly stovky Čechů

Ve Spojených státech zůstaly po nařízeních prezidenta Donalda Trumpa, zakazující lety do USA z 26 evropských zemí, až stovky lidí, řekl Radiožurnálu zástupce velvyslance ve Washingtonu Zdeněk Beránek. Diplomaté se snaží české občany dopravit zpět do Evropy přes běžné letecké linky, pomáhají jim i s případným zajištěním léků. Ministerstvo zahraničí se v této chvíli primárně soustředí na Čechy, kteří kvůli opatřením uvízli v sousedních evropských státech, lidé v USA budou následovat potom, jak řekla mluvčí ministerstva Mariana Wernerová. Vzhledem k počtu Čechů v různých oblastech Spojených států by ale podle Beránka byla evakuace leteckým speciálem velmi komplikovaná.