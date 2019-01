V únoru budou denní teploty nad nulou, v noci bude mrznout

V Česku se bude v únoru postupně mírně oteplovat. Maximální teploty přes den se budou pohybovat kolem dvou stupňů nad nulou, v noci ale bude mrznout - a to většinou kolem mínus čtyř stupňů Celsia. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Sněhové a dešťové srážky by měly být průměrné, silnější zřejmě budou jen v týdnu od 4. února.