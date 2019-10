V Újezdu u Sv. Kříže se rozloučili s Gottem, jezdil sem od mládí

Po svém, nejen jako na slavného zpěváka, ale také jako na mladého kluka s kytarou i na skromného a laskavého zralého muže vzpomínali lidé v Újezdu u Svatého Kříže na Karla Gotta. Do vesničky na Rokycansku zpěvák jezdil od dětství za prarodiči, později za dalšími příbuznými a přáteli. Naposledy tu byl podle některých místních v létě. U Gottovy lípy na návsi u kostelíka se dnes sešli i lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Za zvuku devíti Gottových písní asi dvě stovky lidí mlčky vzpomínaly. Místní si ho připomněli také nad fotografiemi, které si s ním v během let pořídili. Od černobílých snímků z mládí po jeho návštěvu dětského karnevalu, věnování jeho obrazu obci nebo otevření dětského hřiště, na které dal před několika lety čtvrt milionu korun.

Lípu vysadili Gottovi v Újezdu před několika lety, když poprvé onemocněl rakovinou. Chtěli mu tak vyjádřit sílu a podporu. Listy stromku, u kterého vzniklo hned po zpěvákově úmrtí malé pietní místo s květinami a svíčkami, už zezlátly a opadávají, ačkoliv ostatní lípy v obci mají stále ještě zelené listy. Zpěvák podle starostky Aleny Mankové zůstane natrvalo v srdcích místních lidí. "Karel Gott si nehrál na nic. Na žádnou celebritu, Karel Gott byl úžasný člověk, který kdykoliv šel po obci, s každým se pozdravil, s každým se zastavil," dodala Manková. S místními se často setkával, chodil na jejich oslavy, povídal si. "Nezpíval, jen vyprávěl, ale bylo to možná lepší. Jeho písničky jsme znali, ale jeho vyprávění, jak sjezdil celý svět, a jeho moudra, to jsme neznali, bylo to jako číst knížku," dodal Václav Krhounek.