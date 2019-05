V Turnově si připomínají 160 let dokončení železnice na Liberec

Jízdou historického parního vlaku si v Turnově na Semilsku připomínají dokončení posledního úseku železniční trati z Pardubic na Liberec, od kterého v květnu uplynulo 160 let. Výstavba 200 kilometrů dlouhé trati byla dokončená navzdory náročnému terénu za tři roky. Díky řadě tunelů a viaduktů i horskému terénu patří dnes tato železnice k nejkrásnějším v zemi. K nejrychlejším se ovšem neřadí, navíc je stále je jednokolejná a není elektrifikovaná. Celou trať z Pardubic do Liberce i s odbočkou z Jaroměře do Svatoňovic otevřeli 1. května 1859. Svůj mezinárodní význam dráha splnila až po dokončení úseku z Liberce do Žitavy o sedm měsíců později. Na trati mezi Turnovem a Libercem je hned několik architektonických skvostů. Nejvýše položeným místem trati je stanice v Jeřmanicích, která leží 498 metrů nad mořem. Tunel u Sychrova je dlouhý 635 metrů a v době svého dokončení byl nejdelším v Česku. Stavěli ho italští dělníci, kteří měli s hloubením tunelů zkušenosti z rakouského Semmeringu, proto se mu říká Malý Semmering. K zajímavým stavbám patří například také 120 metrů dlouhý a 32 metrů vysoký sychrovský viadukt, další jen o dva metry kratší viadukt je na trati v Rychnově u Jablonce nad Nisou.