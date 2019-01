V Tříkrálové sbírce se vybralo do pokladniček 119 mil. Kč

Koledníci Tříkrálové sbírky opět vybrali do svých pokladniček rekordní částku. Podle údajů na webu sbírky jsou sečtené peníze z 99,8 procent rozpečetěných pokladniček, v nichž bylo přes 119 milionů korun. Loni se v pokladničkách vybralo 112 milionů korun. Konečný výsledek sbírky, tedy kromě koledy také DMS a přímé převody na účet zná Charita zpravidla až v březnu. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech v místě sbírky. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Letos výtěžek sbírky podpoří například materiální a potravinovou pomoc nejchudším lidem v Česku, Poradnu Magdala a její pomoc obětem násilí, vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim, ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze nebo provoz nemocnice v Ugandě.