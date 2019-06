V srbském kamionu policie našla tři nelegální migranty

Cizinci se zřejmě po přestřižení lanka dostali do kamionu na dosud nezjištěném území, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Řidič o nich podle zjištění policie nevěděl. Dva z nich budou eskortováni na hranice se Slovenskou republikou, odkud kamion do Česka přijel, a předáni tamním úřadům. Jeden z Afghánců je podle Čírtkové v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, protože už zřejmě zažádal o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se to potvrdí, bude předán tam, uvedla Čírtková.