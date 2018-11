V Rynolticích na Liberecku pokáceli vánoční strom pro Prahu

V Rynolticích na Liberecku pokáceli strom pro pražské vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Smrk ztepilý vyrostl na zahradě u rodinného domu za 61 let do výšky 23 metrů a už začínal být nebezpečný pro své okolí. Na Staroměstském náměstí bude vztyčen v noci z pondělí na úterý, slavnostní rozsvícení je plánované na sobotu 1. prosince, řekla novinářům Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy pořádá. Poražení stromu si v obci se 750 obyvateli nenechaly ujít desítky lidí. "Pro nás je to velký zážitek. Myslím, že i v kronice to bude zapsáno velkými písmeny, protože je to i na 100 let naší republiky," řekl starosta obce Jan Vacek. Uvedl, že na Staroměstské náměstí vypraví i zájezd.

Trhy v centru metropole potrvají do 6. ledna. Novinkou bude kompostovatelné nádobí, na němž se budou servírovat pokrmy prodávané na trzích. Většina měst i mnoho malých obcí už považuje za samozřejmost společné rozsvěcení vánočního stromu a zpěv koled. Kromě tradičních typicky českých vánočních akcí letos na západ Čech pronikla i ukázka tradice ze zahraničí. Na několika místech se totiž představí hroziví čerti krampus, původně z Rakouska. Na největší průvod čertů na severu Čech láká letos například Žatec. V Havlíčkově Brodě bude 1. prosince adventní jarmark spojený s ukázkami řemesel. V zahradě a podkroví kavárny U Notáře bude možné vidět výrobu cínových šperku, papírových a paličkovaných krajek nebo práci kovářů a řezbářů. Vánoční akce se konají i na mnoha zámcích.

Ve sportovnějším duchu se ponese konec roku na Šumavě. Kromě tradičních trhů či společného zpívání koled se uskuteční například Železný pašerák - večerní skialpinistický závod na Pancíř, sjezd Pancíře na historických lyžích či silvestrovský sjezd s pochodněmi, kdy se s koncem roku rozloučí členové šumavské horské služby na nejprudší sjezdovce Šance.