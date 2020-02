V rakouských horách zemřel šestiletý chlapec z Česka

Chlapec zahynul při sestupu z rakouské hory Drachenwand u jezera Mondsee. Byl na túře s rodinou, při cestě z vrcholu už za tmy uklouzl a spadl do hloubky 60 až 70 metrů. Podle agentury APA k neštěstí došlo v místě, kde se nachází rokle Saugraben. Bylo to kolem 18 hodin a 20 minut ve chvíli, kdy turisté dokončili sestup po žebřících a chlapec pak nejspíš uklouzl. Spadl z příkrého skalnatého srázu do hloubky asi 60 metrů.