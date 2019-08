V prvním pololetí byl rekordní zájem o česká víza

Česká diplomacie v prvním pololetí zaznamenala rekordní zájem o víza. Přijala 408.000 žádostí, meziročně je to o 13 procent víc. Do konce roku očekává ministerstvo přes 800.000 žádostí, uvedl Černínský palác v tiskové zprávě. Loni jich diplomacie přijala 722.000, což bylo nejvíc od rozdělení Československa. Poplatky za žádosti o víza za první pololetí vynesly českému státnímu rozpočtu zhruba půl miliardy korun. Pokud se naplní odhady ministerstva zahraničí, za celý rok by vízové poplatky mohly Česku přinést přes miliardu. Nejvíc žádostí o turistická víza v letošním prvním pololetí přišlo na české velvyslanectví v Moskvě, tamní diplomaté jich přijali 104.000. Následovalo velvyslanectví v Pekingu s 38.000 žádostmi a generální konzulát v Šanghaji v 20.000 žádostmi. Podle ministerstva zahraničí v poslední době nejrychleji roste počet návštěvníků Česka z Číny, Indie a Saúdské Arábie.