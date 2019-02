V průmyslových oblastech budou smíšené česko-polsko-slovenské policejní hlídky

V průmyslových oblastech by měly dohlížet na pořádek smíšené česko-polsko-slovenské policejní hlídky, jako tomu bylo loni na Mladoboleslavsku. Tento pilotní projekt se osvědčil, řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). O pokračování spolupráce jedná s polskými a slovenskými ministry vnitra. Několik desítek zahraničních policistů by mělo působit nejen v Mladé Boleslavi, ale i v Kvasinách či Plzni. Hamáček ve středu se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) podepsali memorandum o spolupráci při řešení problémů se zahraničními dělníky v průmyslových zónách. S jejich kriminalitou se ve středních Čechách potýká podle policie hlavně Mladá Boleslav a její okolí. Pracují tam tisíce cizinců, především ve firmách spojených s automobilovým průmyslem, a to nejen ve Škodě Auto, ale také v dodavatelských firmách.