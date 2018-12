V prosinci má být nejchladněji v týdnu před Vánocemi

Prosinec má být teplotně průměrný až nadprůměrný. Nejchladněji bude před Vánocemi. Naopak v příštím týdnu budou teploty vysoké, zejména v Čechách místy až 11 stupňů Celsia. Zároveň v nadcházejícím týdnu může být průměrný úhrn srážek až 20 milimetrů, ve zbytku prosince to pak bude méně. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 3. do 30. prosince je minus 0,5 stupně Celsia. Nejteplejší byl v tomto termínu rok 2015, kdy se průměr vyšplhal na čtyři stupně. Naopak v roce 1969 to bylo minus 6,1 stupně Celsia, což je dosud nejméně.

V Česku se může od nedělního odpoledne opět tvořit silná ledovka. Problémy mohou být zejména na východě země. Na jižní Moravě, ve Zlínském kraji a částech krajů Olomouckého, Pardubického a Vysočiny vyhlásili meteorologové vysoký stupeň nebezpečí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí do pondělního poledne. Lidé by neměli vycházet ani vyjíždět autem. Meteorologové upozorňují, že v oblastech se silnou ledovkou je vysoké nebezpečí úrazů a hrozí četná nehodovost.