V programu Medevac loni vyjelo 14 lékařských týmů

Češi v humanitárním zdravotnickém programu Medevac pomáhali loni v osmi zemích, zejména v Jordánsku a Senegalu. Další země dostaly finanční dary nebo v nich pracovníci Medevacu školili zdravotnický personál. Do zahraničí loni vyrazilo 14 skupin ze sedmi českých nemocnic. Na Blízkém východě mířili doktoři zejména do Jordánska, kde za rok působilo 11 misí. Například na podzim vyjeli pomáhat syrským uprchlíkům a sociálně slabým Jordáncům specialisté na plastickou a rekonstrukční chirurgii z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Do Ammánu zamířili také oftalmologové z Fakultní nemocnice Hradec Králové či ortopedi z pražské Ústřední vojenské nemocnice. Vyplývá to z výroční zprávy humanitárního programu, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Medevac funguje v ČR od roku 1993. V počátcích zahrnoval zejména evakuaci pacientů na léčení do Česka. První pacientkou byla čtyřletá holčička zraněná granátem během války v Bosně a Hercegovině. Operovali ji lékaři v Motole. Od roku 1993 do roku 2013 bylo v ČR v programu Medevac léčeno 171 zahraničních pacientů, převážně dětí.