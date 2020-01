V příštích letech může až třetina všech lékařů v Česku odejít do důchodu

Do důchodu by v příštích deseti letech mohla odejít až třetina všech lékařů v Česku. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o průměrném věku doktorů. Už v současnosti je pětina lékařů starší 65 let. Nejohroženější skupinou jsou praktici pro děti, plicní lékaři, chirurgové nebo internisti. Sehnat do ordinace mladého lékaře navíc začíná být těžké i ve velkých městech. Resort zdravotnictví proto chce situaci řešit navyšováním počtů studentů. Lékařské fakulty už na jejich přijetí dostaly víc peněz.