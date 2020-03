V pražském Rudolfinu budou rozdány České lvy

Nejvíce nominací získal od České filmové a televizní akademie debutový snímek Jiřího Havelky Vlastníci. Příběh dramaticky gradující schůze bytových vlastníků zcela spoléhá na situační komedii a herecké výkony ansámblu, který tvořili třeba Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová nebo Jiří Lábus. Z celkových dvanácti nominací jich Vlastníci získali sedm právě v hereckých kategoriích. Mnozí ale za favorita považují snímek Staříci. Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička si v něm zahráli staré přátele, kteří se na stará kolena pokusí pomstít mnoho let starou křivdu. Jedenáct nominací má černobílé drama Nabarvené ptáče. Snímek režiséra a scenáristy Václava Marhoula reprezentoval Českou republiku v oscarovém klání, dále než do užší desítky nominací v kategorii nejlepší mezinárodní film ale neprošel. Pětici snímků ucházející se o titul nejlepší film doplňují Tiché doteky a Na střeše. Akademici vybírali z celkem 64 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních filmů, které v roce 2019 vstoupily do kin, což opět potvrzuje nadprodukci tuzemských novinek.