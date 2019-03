V pražské MHD by mohly být všechny autobusové zastávky na znamení. Změna by přinesla finanční úspory, zrychlení dopravy nebo zvýšení počtu spojů. Rovněž by se snížil hluk a emise z rozjíždějících se autobusů. Nevýhodou by naopak bylo, že by lidé nemohli dobíhat spoje a nemohli by stát v neprůhledném přístřešku. Stejně tak by mohlo být problémem pro seniory či matky s kočárky stisknout včas tlačítko ve starším voze, kde jich je nižší počet. Vyplývá to z dokumentu, který vypracovala organizace Ropid, jež plánuje pražskou MHD. V Praze je 2342 zastávek, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají. Zavedení všech zastávek na znamení by přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu vyjde podle materiálu na jednu korunu. Kdy a zda budou všechny zastávky na znamení, Ropid ani vedení města nerozhodly.