V Praze začíná festival světla Signal

V Praze ve čtvrtek začíná šestý ročník festivalu světla Signal, který do neděle nabídne přes 20 světelných instalací a jehož hlavní trasy zavedou návštěvníky do historického centra, na Vinohrady a nově do Karlína. Kvůli očekávané velké návštěvnosti bude v Praze 1 a v okolí instalací pod širým nebem omezena od 19:00 do 23:00 rychlost aut v ulicích na 30 kilometrů v hodině.

Festival si pro letošní rok vybral téma 100. let vzniku Československa a v této souvislosti se zaměřil na české umělce, kteří vytvořili 14 instalací, osm prací je od zahraničních autorů. Videomapping jednoho z nich, Francouze Romaina Tardyho, festival slavnostně zahájí na Karlínském náměstí.