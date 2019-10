V Praze začíná festival německy mluvených filmů

Pět desítek snímků německé, rakouské a švýcarské kinematografie uvede festival Das Filmfest, který v pražském kině Lucerna za přítomnosti režiséra Sönkeho Wortmanna zahájí konverzační komedie A co třeba Adolf? (Der Vorname). Přehlídka německy mluvených filmů vedle Prahy zavítá do 25. října také do Brna, Plzně a Jihlavy. Festival letos nabídne osm programových sekcí včetně dvou retrospektivních, které budou věnované spisovateli Karlu Mayovi a švýcarskému herci Brunovi Ganzovi, který nedávno zemřel. Diváci tak budou moci zhlédnout adaptace slavných Mayových románů včetně v Česku méně známé loutkové adaptace Stopa vede ke Stříbrnému jezeru nebo filmy Nebe nad Berlínem a Pád Třetí říše, v nichž Ganz hrál.