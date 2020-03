V Praze začíná festival dokumentů Jeden svět, hlavní téma jsou změny klimatu

V Praze začíná festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Za hlavní téma přehlídky pořadatelé zvolili změny klimatu a jejich dopad na krajinu a lidi. Program představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Festival pořádá společnost Člověk v tísni. Ta udělí také svou cenu Homo Homini osobnostem, které se zasloužily o ochranu lidských práv, demokracii a nenásilné řešení politických konfliktů ve světě. Získá ji tádžický právník Buzurgmehr Jorov. Ocenění večer předá ukrajinský filmový režisér a bývalý politický vězeň Oleh Sencov. V Praze festival potrvá do 14. března, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Řady festivalových projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové, publikum s nimi bude moci debatovat. Mezi hosty má být třeba vietnamská písničkářka Mai Khoi, švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová, zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farhaová či klimatolog Stefan Rahmstorf.

Pořadatelé podnikli i preventivní kroky kvůli případnému šíření koronaviru. Na festival nedorazí hosté z rizikových oblastí, a to třeba z Itálie. V kinech a festivalových prostorách se zavádějí zvýšená hygienická opatření, uvedl tým Jednoho světa.