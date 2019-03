V Praze začala demolice budov Transgasu ze 70. let

Demontáží střešní krytiny začala demolice budov Transgasu na pražské Vinohradské třídě. Objekty ze 70. let jsou už zcela prázdné. Demolice má být dokončena na podzim. Na dotaz ČTK to uvedl Jakub Verner ze společnosti HB Reavis, která budovy vlastní. Společnost na začátku února oznámila, že plánuje Transgas nebo už prázdný pozemek prodat i s developerským projektem, který tam připravuje. O komplex projevilo zájem i hlavní město, které chtělo budovy zachovat a přestěhovat do nich až 500 magistrátních úředníků. Zástupci metropole a majitele se však nedohodli na ceně.

Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí kousek od Václavského náměstí. Je dílem týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický. Záměr bourat soubor objektů vyvolal debaty o architektuře z doby socialismu, jež má své zastánce i kritiky. Zastánci budovy ji hodnotí jako ukázku stylově syntetické architektury 70. let, spojující prvky brutalismu, technicismu a postmoderny, ale také na českém území ojedinělou realizaci postmoderního urbanismu.