V Praze spočine relikvie blahoslaveného kněze s českými kořeny

Do Česka bude přenesena část ostatků blahoslaveného Oldřicha z Porderone, františkánského kněze, misionáře a cestovatele žijícího na přelomu 13. a 14. století. Podle pramenů byl synem českého vojáka, který sloužil v Itálii. Slavnostní předání relikvie se uskuteční 11. září na mši v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze, kde bude uložena. ČTK to řekl františkánský kněz Petr Regalát Beneš, který se za českou stranu ujal přípravy přenesení relikvie.

Mnich, misionář a cestovatel zvaný také Oldřich z Furlanska (1286 až 1331) byl jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval na území dnešní Číny, Indie a Tibetu, uvedl Beneš. Přestože jeho otec byl žoldnéřem českého krále Přemysla Otakara II., v Čechách je téměř zapomenut. Odorik z Pordenone po sobě zanechal cestopis s názvem Popis východních krajů v sepsání bratra Oldřicha, Čecha, z Pordenone, který se dočkal mnoha opisů a později i tištěných vydání. Odorik během 14 let navštívil mnoho zemí, o některých z nich neměli tehdy lidé v Evropě žádné informace. Prošel kolem posvátné hory Ararat, další cesta vedla k Perskému zálivu, doputoval přes Indii a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny. V roce 1325 dorazil na území dnešní Číny, které bylo tehdy pod nadvládou mongolské říše. Z Číny se Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal se tak prvním známým Evropanem, jenž se dostal do Tibetu a jeho spis byl hlavním zdrojem informací o Tibetu až do konce 18. století.