V Praze se v prosinci otevře Národní filmové muzeum

V Praze se v prosinci po letech příprav otevře první filmové muzeum. Sídlit bude v centru Prahy v Mozarteu v Jungmannově ulici. ČTK to řekla jedna ze zakladatelek muzea Terezie Křížkovská. S myšlenkou na muzeum přišli studenti Univerzity Karlovy. Postavila se za ně řada českých filmařů, například Jiří Menzel, Zdeněk Svěrák, Olga Sommerová, Helena Třeštíková nebo Jan Hřebejk, kteří studenty podpořili formou video spotů. Muzeum bude historické budově architekta Jana Kotěry. Jde o místo, kde mimo jiné zpívala Ema Destinnová, působilo divadlo D34 založené E. F. Burianem, sídlilo hudební vydavatelství Supraphon nebo galerie. Zakladatelky muzea slibují, že nebude klasickou muzejní expozicí. Tým složený z mladých kurátorů či architektů vytváří instalace, které nabízejí prostor pro vlastní tvořivost a fantazii. NaFilM přenese návštěvníky jak do minulosti, kde si budou moci zkusit složit promítačku a promítnout film postaru, tak do budoucnosti prostřednictvím virtuální reality nebo hologramu. Tvůrci chtějí, aby příchozí, bez ohledu na věk, poznávali film a jeho historii na vlastní kůži.