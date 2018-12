V Praze se v podvečer slavnostně rozsvítí vánoční strom na Staroměstském náměstí, podobně se rozzáří i náměstí v dalších městech v zemi. Strom a stánky vánočního trhu na Staroměstském náměstí budou zdobit motivy z klasických pohádek. Pohádku o Popelce a její slavné filmové zpracování připomene hudba Karla Svobody a účast herce Pavla Trávníčka, představitele Popelčina prince. Strom se poprvé rozsvítí v 16:30, znovu se tisíce světel rozzáří každou hodinu od 16:30 do 21:30 od soboty až do konce vánočních trhů. Třiadvacetimetrový smrk, který byl na náměstí dopravený na začátku týdne, pochází z Rynoltic v Libereckém kraji. Na zahradě tamního rodinného domu rostl 61 let.