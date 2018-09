V Praze se uskuteční kampaň proti dovážení dětí do školy autem

V Praze se v druhé polovině září uskuteční kampaň Pěšky do školy. Chystá ji nezisková organizace Pražské matky, která tak chce upozornit na to, že rodiče dnes velmi často dovážejí děti do školy autem. Podle organizace má tento trend řadu nevýhod a škodí zdravému vývoji dětí. Kampaň jim má pěší cestu nabídnout jako příležitost, kdy mohou něco zažít. Novinářům to řekla Blanka Klimešová z organizace Pražské matky. Zatímco dnešní matky a otcové podle průzkumu ŠkoFIN cestovali do školy autem asi ve dvou procentech případů, dnes podíl dovážených dětí podle organizace Pražské matky dosahuje v některých pražských školách až 40 procent. Velký provoz před školou považuje za nebezpečný 44 procent dotazovaných dětí, uvedli zástupci organizace. Kampaň zve rodiče a děti, aby zkusili alespoň jeden den dorazit do školy pěšky. Upozorňuje na to, že vinou řidičů, které ráno děti dováží autem, vznikají před školami nepřehledné a nebezpečné situace.