V Praze se sešli krajané z 15 zemí

Česká diplomacie by chtěla zapojit krajany v zahraničí do spolupráce s českými firmami, které tam chtějí podnikat. Na pravidelném setkání Čechů žijících v zahraničí to v Praze řekl státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek. Ocenil také dosavadní spolupráci s krajany, podle něj pomáhají šířit dobré jméno Česka. Připomněl rovněž, že krajanské spolky měly významný podíl i na vzniku Československa v roce 1918. Předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Eliška Hašková Coolidge na úvod setkání apelovala na soudržnost mezi krajany i mezi všemi Čechy, která podle ní nebyla v minulosti samozřejmá. Setkání krajanů v Praze se koná pravidelně jednou za dva roky. Letos se koná v nové budově Národního muzea a účastní se ho zástupci zahraničních Čechů z 15 zemí. Tématem setkání je udržení krajanského života, zvyků i českého jazyka v době globalizace.