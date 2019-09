V Praze se pro veřejnost otevřely budovy tří ministerstev

U příležitosti Dne české státnosti si v Praze lidé mohou prohlédnout historické budovy několika úřadů, které nejsou běžně přístupné. Dveře návštěvníkům otevřela ministerstva obrany, kultury a zdravotnictví. Na ministerstvu obrany na Hradčanech je pro návštěvníky připravena prohlídka reprezentativních prostor hlavní budovy ministerstva s odborným výkladem historiků z Vojenského historického ústavu. V areálu jsou také vystaveny současné i historické automobily ministrů obrany ze sbírek Vojenského historického ústavu, dále moderní vojenská vozidla Dingo, Iveco a Kajman nebo ruční zbraně. Výstava fotografií Ten druhý život přiblíží vojenské zahraniční mise.

Ministerstvo kultury otevírá tradičně Nostický palác na Maltézském náměstí. Lidé se podívají do jeho reprezentačních sálů, navštíví obrazárnu paláce s mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů a nahlédnou do Kaple Nanebevzetí Panny Marie. Den otevřených dveří na ministerstvu zdravotnictví v budově na Palackého náměstí se koná podruhé. Návštěvníci nahlédnou například do kanceláře ministra a jeho náměstků, do původního ministerského bytu, velké zasedací místnosti nebo protiatomového bunkru ze 70. let minulého století.