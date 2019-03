V Praze se konala akce na podporu íránské právničky

Na podporu íránské právničky Nasrín Sotudíové odsouzené v její zemi k 33 rokům vězení a 148 ranám bičem se v Praze před íránským velvyslanectvím konal happening. Skupina zhruba 20 lidí předala ambasádě petici, ve které požadují její okamžité propuštění. Trest byl Sotudíové udělen v prosinci 2018 za její právnickou činnost spojenou s obranou práv žen a snahou o změnu zákona proti povinnému zahalování. Akci pořádaly organizace Amnesty International a Česká ženská lobby.

"Její osud sledujeme už z let 2010 až 2013, kdy byla odsouzena za svou pokojnou činnost spojenou hlavně s povinným nošením pokrývek hlavy a chozením dívek do škol," řekl ČTK Martin Balcar z Amnesty International. Kromě vězení byla odsouzena k 148 ranám bičem. "Je to v podstatě trest smrti. Žádná žena nemůže tolik ran vydržet," řekla Hana Stelzerová z České ženské lobby. Podle Amnesty International jde o nejvyšší trest udělený obránkyni lidských práv za poslední roky. Účastníci happeningu vhodili petici se 6000 podpisy do schránky íránské ambasády. Uvedli, že se tak přidají ke 300.000 podpisům sesbíraných po celém světě, které jsou tento týden předávány íránským ambasádám.