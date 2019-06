V Praze se koná konference ekonomických diplomatů

Nynější prioritou z hlediska sloučení vládních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism je dát je pod jednu střechu. Řekl to novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci. Havlíček ale chce zachovat jednotlivé značky, neboť jsou známé i v zahraničí. Sloučením se podle Havlíčka dá ušetřit 20 až 30 procent fixních nákladů agentur. Neubudou podle něj lidi v terénu, kteří "slouží" firmám a fyzickým osobám bezprostředně. "Ubude těch, kteří jsou v tom zázemí, protože je zbytečné, abychom tady měli tři nebo dokonce čtyři účetní útvary, čtyři personální útvary atd. To vše by bylo v rámci ať už sdílených služeb, nebo v rámci jednoho útvaru," řekl Havlíček.