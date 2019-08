V Praze projel vlak na červenou

V Praze u Vyšehradu projel v pondělí dopoledne vlak návěstidlem zakazujícím jízdu. Nikomu se nic nestalo, provoz mezi hlavním a smíchovským nádražím byl však přerušen. Vlaky jezdily odklonem nebo končily na Smíchově. Sdělili to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová a Drážní isnpekce Martin Drápal. Nehod a incidentů na železnici v letošním prvním pololetí přibylo, meziročně jich bylo 634, to je o 15 procent více než v roce 2018. Stát i dopravci kvůli nárůstu nehod zavedli několik opatření. Například ČD zpřísnily kontroly strojvedoucích. Další připravovanou novinkou je kontrola volného času strojvedoucích, což by mělo zamezit situacím, kdy strojvedoucí místo povinného odpočinku jezdí pro jiného dopravce.