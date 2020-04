V Praze přistanou Češi z Austrálie a Nového Zélandu

Do Prahy má dnes odpoledne přiletět letadlo s Čechy a dalšími Evropany, kteří po opatřeních přijatých kvůli šíření koronaviru uvízli v Austrálii a na Novém Zélandu. Česká diplomacie využila pro poslední plánovanou repatriaci českých občanů spolupráci s korejskými aerolinkami, volná místa z Austrálie do Soulu a na cestě zpět z Prahy do Jižní Koreje tak využijí i korejští občané. Na cestě do Prahy bude na palubě 329 Čechů a 35 občanů EU a Švýcarska, uvedlo ministerstvo. Podle ministerstva jde o organizačně nejnáročnější a nejdelší let při repatriacích. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se každý cestující uvedeného evakuačního letu na své cestě domů finančně podílí. Příspěvek na repatriaci, který ministerstvo stanovilo, činí 700 eur, tedy zhruba 18.000 korun.

"Ministerstvo zahraničí tímto letem ukončilo plán repatriací českých občanů souvisejících s pandemií koronaviru. Nevylučujeme, že se situace změní a budeme muset ještě v souvislosti s vývojem v některých částech světa toto rozhodnutí přehodnotit, ale v tuto chvíli žádný další let neplánujeme," uvedl v pondělí náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Podle něj české ambasády sice ještě řeší situaci jednotlivců či malých skupin Čechů v různých zemích, návrat do vlasti by jim ale ministerstvo chtělo zprostředkovat prostřednictvím evakuačních letů jiných států Evropské unie.