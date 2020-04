V Praze přistálo letadlo s Čechy z Austrálie a Nového Zélandu

V Praze přistálo letadlo s více než 300 českými občany, kteří se vrátili z Austrálie a Nového Zélandu. České ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že nynější evakuace byla posledním repatriačním letem, který pořádá. Na palubě letadla bylo i 35 občanů dalších evropských zemí. Letadla nejprve přepravila evakuované z Austrálie a z Nového Zélandu do Soulu, odkud pak přímým letem pokračovali do Prahy.

"Na palubu letadla se dostali všichni Češi, kteří byli v Austrálii nebo na Novém Zélandu v nouzi. Tedy všichni turisté, studenti a lidé, kterým končila víza," uvedl o víkendu ministr zahraničí Tomáš Petříček. Evakuaci z opačné strany světa označil za organizačně i finančně nejnáročnější repatriační let, který ministerstvo zahraničí uspořádalo. Cestující za letenku zaplatili 700 eur (zhruba 18.000 korun). V současnosti už diplomacie další pořádání zvláštních letů nepořádá. Češi v zahraničí se ale mohou ve spolupráci s ambasádami dostat i do repatriačních letů organizovaných jinými evropskými státy, pokud to umožní kapacita letadel. České zastupitelské úřady také pomáhají občanům s organizováním návratu do vlasti pomocí komerčních spojů.