V Praze přibudou další židle a stolky a nově lehátka

V ulicích Prahy přibudou další židle a stolky a nově lehátka. Cílem je rozšířit možnost odpočinku ve městě a oživit vybraná veřejná prostranství. Novinářům to řekli náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) a ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Stoly a židle se v Praze objevují tři roky. Celkem letos bude v ulicích města rozmístěno 2300 židlí a 600 stolků. Novinkou proti minulým rokům budou lehátka. Ta budou mimo jiné na nábřežích nebo v parcích, kde si podle Boháče v některých případech správci parků stěžovali, že se židle boří do trávníku a ničí jej. V loňském roce se do projektu zapojilo devět městských částí, mnoho kulturních a komunitních center, i jednotlivci.