V Praze i některých jiných městech se bude smět do úřadů a obchodů se zakrytým nosem a ústy

Lidé v Praze i v některých jiných městech budou muset chodit do veřejných budov, obchodů a zastávky MHD jen se zakrytým nosem a ústy. Nařízení začne platit ve středu ve 12:00. Na vnějších prostranstvích zákaz platit zatím nebude. Novinářům to po jednání krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Stejné nařízení již platí při vstupu do prostředků MHD. Opatření se bude týkat veřejných budov, služeben státní i městské policie, zdravotních a sociálních zařízení. "Jedná se ale také o supermarkety, nebo také nádraží. Prostě vnitřní prostory. Nebudeme to nařízení zatím rozšiřovat na ty vnější," řekl Hřib.