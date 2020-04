V Praze i Brně jsou už testovací kapacity u seniorů naplněny

V Praze byla naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči koronaviru u seniorů a lidí ve věku 40 až 59 let. Chybí naopak děti a mladiství. Od neděle 26. dubna je pro ně vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě nově už od 10:00. ČTK to řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková. V hlavním městě bylo testováno za dva dny více než 3000 lidí z 5000 plánovaných.

Také v Brně už odborníci netestují seniory z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech. Také zde nejvíce potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni. O testování v Olomouckém kraji má největší zájem střední generace. Podle odborníků v reprezentativním vzorku dobrovolníků, kteří se do testovací studie zapojili, chybí ještě několik set seniorů.