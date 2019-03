V Praze dnes zazpívá šansoniérka Mathieuová

Do Prahy znovu přijede zazpívat francouzská šansoniérka Mireille Mathieuová. Dnes a v sobotu vystoupí v Kongresovém centru Praha, v neděli na oslavě výročí inaugurace zazpívá prezidentovi Miloši Zemanovi na Pražském hradě. Mathieuová zavítá do Prahy v rámci evropského turné Made in France. Zpěvačka vyprodala oba dva veřejné koncerty. Poprvé se na českém území představila v roce 1967 na počátku své kariéry, naposledy koncertovala předloni, kdy na jeden z koncertů přišla i první dáma Ivana Zemanová. Po úmrtí Charlese Aznavoura je Mathieuová jednou z posledních žijících zástupkyň slavného francouzského šansonu.