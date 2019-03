V Praze dnes začíná festival filmů o lidských právech Jeden svět

V Pražské křižovatce-kostele sv. Anny dnes začíná 21. ročník festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Úvodní řeč přednese premiér tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä. Během slavnostního večera udělí Člověk v tísni cenu Homo Homini za rok 2018 nikaragujské farmářce Francisce Ramírezové za její soustavné úsilí v obhajobě základních lidských práv v Nikaragui. Součástí programu bude projekce zahajovacího filmu festivalu Jeden svět Bohové z Molenbeeku, který uvede režisérka Reeta Huhtanenová.

Jeden svět se v Praze bude konat od 6. do 17. března. Jedenáctý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili organizátoři téma Bezpečná blízkost. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 140 hostů z Česka i ciziny.