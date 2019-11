V Praze a středních Čechách bude za 50 let žít třetina lidí ČR

V Praze a Středočeském kraji bude žít v roce 2070 třetina obyvatel Česka, nyní je to čtvrtina. Oba kraje by podle aktuální predikce Českého statistického úřadu měly zažít významný populační růst, který bude daný především stěhováním. Mírně přibude i lidí s bydlištěm v Plzeňském a Jihomoravském kraji. V polovině krajů se naopak očekává pokles populace minimálně o 15 procent. Stárnutí populace bude pokračovat, za 50 let bude průměrný věk o čtyři až šest let vyšší než dnes. "Počet obyvatel Středočeského kraje podle projekce vzroste do konce roku 2070 téměř o půl milionu na 1,86 milionu, což je o 36 procent. Počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31 procent, tedy o více než 410 tisíc na 1,72 milionu," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Směrem dolů by kromě Moravskoslezského kraje sestoupily také kraje Jihočeský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský.