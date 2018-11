V Prachaticích byl pohřeb vojáka padlého v Afghánistánu

Stovky lidí se přišly v Prachaticích rozloučit se štábním praporčíkem Tomášem Procházkou. Vojenský kynolog zahynul 22. října na misi v Afghánistánu. Zemřel na základně Šindánd, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Procházka, který by se letos v prosinci dožil 42 let, byl povýšen do hodnosti štábního praporčíka posmrtně. Ministr obrany Lubomír Metnar mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Na začátku obřadu prolétly nad hřbitovem armádní stíhačky. Pohřeb se konal s vojenskými poctami.

Zahraniční jednotky v Afghánistánu zaznamenaly v letošním roce zatím 12 obětí, které tvoří pouze američtí a čeští vojáci. Američanů padlo letos v Afghánistánu osm, Češi čtyři. Kromě Tomáše Procházky zahynuli v srpnu Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všichni sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Zahynuli při teroristickém útoku, když byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu.