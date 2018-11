V potravinové sbírce se za 5 ročníků vybralo 1,2 milionu kg zboží

Téměř 1,2 kilotuny, tedy 1,2 milionu kilogramů potravin a drogistického zboží, darovali lidé v Česku za prvních pět ročníků do Národní potravinové sbírky. Šestý ročník se uskuteční v sobotu od 8:00 do 18:00 ve více než 660 obchodech po celé republice, kde budou dárci moci pořídit jídlo a další věci pro lidi v tísni. Vybrané zboží poputuje do potravinových bank a neziskové organizace je pak rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů. Letos chtějí pořadatelé upozornit hlavně na nelehkou situaci samoživitelek a jejich dětí.

Podle průzkumu Klubu svobodných matek se samoživitelky většinou starají o jedno či dvě děti. Jejich měsíční příjem se pohybuje mezi 10.000 a 20.000 korunami. "Výživné na dítě přitom dostává každá druhá. Jejich finanční situace umožňuje pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve školce či ve škole jen každé čtvrté matce samoživitelce," uvedla ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.