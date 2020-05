V pondělí se otevře první stupeň ZŠ, výuka bude fungovat různě

V pondělí se po dvouapůlměsíční pauze kvůli šíření koronaviru za přísných hygienických podmínek opět otevře první stupeň základních škol. Vrátí se na něj ale jen část ze zhruba 563.000 mladších školáků, které registruje ministerstvo školství ve svých statistikách. Docházka bude dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května. Někde se vrátí až 85 procent žáků, jinde jen kolem čtvrtiny. Učitelé budou podle zjištění ČTK někde učit už víc ve škole, jinde pořád jen na dálku. Některé školy se obávají, jak všechna stanovená pravidla budou fungovat.

Děti mají být ve školách rozděleny do skupin po nejvýš 15. Skupiny mohou vzniknout i spojením dětí z více tříd nebo ročníků, do konce školního roku se ale už nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné. Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že školy v Česku se od sebe hodně liší a jejich ředitelé proto dostali prostor, aby se se situací porovnali podle svých možností. Návrat do škol není povinný nejen pro žáky, ale ani pro učitele. Pokud mají obavy o své zdraví, mohli se s ředitelem domluvit na pokračování ve výuce na dálku. Podle údajů ministerstva je v ČR je 4176 základních škol s prvním stupněm, na kterém pracuje 41.062 pedagogů. Jejich věkový průměr byl podle loňského průzkumu ministerstva 47,2 roku.