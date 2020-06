V pondělí se chystá další vlna uvolňování

Českou republiku čeká od pondělí další krok k návratu do normálního života. Na veřejné akce může přijít až maximálně 500 lidí. Divadla, kina či koncertní sály už nemusejí dodržovat rozestupy v hledištích, zrušena budou omezení pro restaurační zahrádky. Od 8. června nebude povinné nosit roušku u bazénů a na koupalištích, nemusejí ji mít televizní a rozhlasoví moderátoři a redaktoři s hosty ve studiu, pokud dodrží dvoumetrový odstup. Současně s uvolňováním omezení se rozšiřují možnosti cestování, zejména do sousedních států. Nadále zůstává povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech, jako jsou prostředky veřejné dopravy, obchody, nemocnice či úřady. Od pondělí budou moct žáci druhých stupňů základních škol a všech ročníků středních škol na konzultace či třídnické hodiny. Docházka nebude povinná. Děti budou ve školách rozděleny do skupin nejvýše po 15. Zájemci o studium maturitních oborů budou dělat v pondělí a úterý na středních školách jednotné přijímací zkoušky. Letos je k nim přihlášeno 93 908 uchazečů, tedy zhruba o čtyři tisíce víc než loni. Kvůli opatřením proti COVID-19 budou mít žáci na složení zkoušky místo dvou pokusů jen jeden.