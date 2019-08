V Polsku společně zasedly česká a polská vláda

Ve Varšavě společně zasedly česká a polská vláda, během pracovního oběda jednají o evropských tématech a vzájemné spolupráci obou států. Diskutují také o závěrech bilaterálních jednání jednotlivých ministrů, kterých s premiérem Andrejem Babišem do Varšavy přiletělo osm. Babiš také jednal s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, mluvili o evropských tématech i nadcházejícím summitu zemí Visegrádu, který se 12. září uskuteční v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman s polským kolegou Janem Krzysztofem Ardanowským mluvil o budoucí podobě společné zemědělské politiky EU, africkém moru prasat a bezpečnosti potravin. Právě bezpečnost potravin dovážených do České republiky se v nedávné minulosti mezi oběma státy intenzivně řešila. Ministr průmyslu Karel Havlíček ke svým jednáním uvedl, že jejich hlavními body byla jaderná energetika, dvojí kvalita zboží nebo umělá inteligence. Ministr dopravy Vladimír Kremlík hovořil o přeshraničních vztazích a propojení polských oblastí s moravskoslezským regionem. "O Polsku se mluví jako o zázraku, pokud jde o výstavbu dálnic. Máme se co učit," poznamenal Kremlík.

Dalším důležitým tématem v současných česko-polských vztazích je vývoj kolem rozšiřování hnědouhelného dolu Turów v těsném sousedství české hranice. Polsko má podle ministra životního prostředí Richarda Brabce v plánu konzultace, ve kterých bude chtít situaci kolem dolu lidem v Libereckém kraji vysvětlovat. S polským ministrem mluvil také o ilegálním přemisťování odpadů.