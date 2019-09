V Polsku si připomněli začátek války, upozornili i na nové hrozby

Německo nezapomene na polské oběti a na utrpení, které způsobilo. U připomínky 80 let od začátku druhé světové války to ve Varšavě prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který zároveň Poláky žádal o odpuštění. Polský prezident Andrzej Duda řekl, že nejstrašnější konflikt v dějinách lidstva pohltil 50 až 80 milionů lidí, pokud se mezi oběti počítají i ti, kteří zemřeli hlady, nouzí či kvůli nemoci. V narážce na ruskou politiku vůči Gruzii a Ukrajině polský prezident vybídl k rozhodné obraně před - jak to sám nazval - obrodou imperiálních ambicí v Evropě.

Slavnostní ceremonie v centru Varšavy, kterou připomínkové akce vyvrcholily, se zúčastnila i německá kancléřka Angela Merkelová, český prezident Miloš Zeman či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ruský prezident Vladimir Putin do Varšavy pozván nebyl, podle hostitelů kvůli ruské politice vůči Ukrajině. "Možná by nebylo válečné apokalypsy, kdyby se Západ ostře postavil proti anšlusu Rakouska, proti pronásledování Židů, kdyby mezinárodní společenství stanulo na obranu Československa," zdůraznil ve svém projevu Duda. Podle polské televize do Varšavy přijely delegace ze čtyř desítek států, dohromady asi 250 hostů, včetně 17 hlav států.