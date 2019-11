V polovině listopadu dorazí do kin film Amnestie, inspirovaný vzpourou ve věznici v Leopoldově

Složitost období po roce 1989 popisuje film Amnestie režiséra Jonáše Karáska, který se odehrává v době největší vzpoury ve vězeňské historii bývalého Československa. Na pozadí dramatických událostí ve věznici pro nejtěžší případy v Leopoldově z roku 1990, kdy vyhlásil nový prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii, se odehrává příběh o manipulaci, násilí a zradě. Thriller líčící dramatické události doby a ukazující dopad vzpoury na svět mimo oblast věznice dorazí do tuzemských kin 14. listopadu. "Je konec 80. let, doba nebývalých změn a jeden zloděj, ambiciózní manželská dvojice, mladá manipulátorka a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení revoluce jako sametové nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné," podotkl k filmu režisér Karásek. Hrají v něm Aňa Geislerová, Roman Luknár, Ján Jackuliak, Filip Kaňkovský, Norbert Lichý nebo Marek Vašut. Snímek se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve věznici v Mladé Boleslavi, točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část filmu vznikala na Slovensku, kde Leopoldov leží.

Uvedení snímku Amnestie bude doprovázet vernisáž naplánovaná na 17. listopadu do pražské Lucerny, která otevře výstavu děl malíře Jozefa Danglára Gertli. Stejnojmenná kniha Amnestie s podtitulem Svoboda jako tlustá čára za minulostí vyšla v polovině října v nakladatelství Slovart