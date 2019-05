V Plzni třetím dnem pokračují Slavnosti svobody

V Plzni dnes třetím dnem pokračují Slavnosti svobody, jedny z největších oslav konce druhé světové války v Evropě. Hlavním lákadlem dnešního programu i celých oslav je velký konvoj více než 220 kusů historické vojenské techniky - Convoy of Liberty. Na jeho úvod přeletí nad centrem města současné víceúčelové bojové letouny české armády a historická výcviková jednomotorová dvoumístná letadla značky Harvard. Podél více než dvoukilometrové trasy konvoje tisíce lidí s americkými a českými vlaječkami sledují přehlídku vojenských džípů, sanitek, obrněných vozů, nákladních aut, motocyklů i tanků vyrobených do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii. Stovky lidí, kteří se konvoje účastní, mají dobové uniformy, případně civilní oděvy. Jejich vozy zdobí stejně jako v roce 1945 kytice šeříků. Milovníci vojenské historie se do Plzně sjíždějí z celé republiky i ze zahraničí.