V Plzni se otevřelo první centrum duševního zdraví v kraji

V Plzni se otevřelo centrum duševního zdraví, první v Plzeňském kraji. Nabízí služby lidem s vážným duševním onemocněním, kteří potřebují pravidelnou psychiatrickou a sociální podporu v každodenním životě. Klienty centra jsou lidé, kteří jsou zatím často dlouhodobě v psychiatrických zařízeních. "Ne proto, že by jejich zdravotní stav byl nezvládnutelný, ale proto, že nemají kam jinam jít," uvedl Martin Fojtíček z plzeňského centra. Díky činnosti terénních týmů zdravotníků a sociálních pracovníků budou moci zvládat svoje onemocnění v domácím prostředí. Podobná centra začala v ČR vznikat díky dotacím EU loni, řekl ČTK Martin Fojtíček z plzeňského centra.

O transformaci psychiatrické péče se v Česku diskutuje 30 let, podařilo se ji nastartovat a začít otevírat centra duševního zdraví až díky dotacím EU, připomněl garant reformy psychiatrické péče v kraji, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jan Vevera. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se v ČR loni otevřelo prvních pět center, letos je jich v plánu dalších 13. "Neznamená to, že chceme nemocnice rušit, ale chceme pacientům, u kterých je to možné, umožnit žít v normální společnosti, nikoliv za zdmi," řekl ministr.