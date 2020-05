V Plzeňském kraji se pro veřejnost otevřou ve speciálním režimu první památky. Například Kašperk na Šumavě otevře už od pátku do neděle v době od 10 do 17 hodin. Týkat se to bude jen nádvoří. Od příštího pondělí se otevřou návštěvníkům brány hradu Rabí a zámku Nebílovy. Volně přístupná bude i zřícenina hradu Přimda. Ostatní památky v kraji se otevřou až o 14 dní později, a to ve třetí vlně rozvolňování mimořádných opatření. Podmínkou návštěv kulturních památek bude upravený režim prohlídek.